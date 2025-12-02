Répertoire d'entreprises
ADP
  • Salaires
  • Ventes

  • Tous les salaires Ventes

ADP Ventes Salaires

Le package de rémunération médian Ventes in United States chez ADP totalise $85K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de ADP. Dernière mise à jour : 12/2/2025

Package Médian
ADP
Sales
Total par an
$45K
Niveau
L1
Salaire de base
$45K
Stock (/yr)
$0
Prime
$0
Années dans l'entreprise
1 Année
Années d'exp.
1 Année
Quels sont les niveaux de carrière chez ADP?
Dernières soumissions de salaires
Entreprise

Lieu | Date

Nom du Niveau

Étiquette

Années d'Expérience

Total / Dans l'Entreprise

Rémunération Totale

Base | Actions (an) | Prime
Calendrier d'acquisition

33.3%

AN 1

33.3%

AN 2

33.3%

AN 3

Type d'actions
RSU

Chez ADP, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 3 ans :

  • 33.3% s'acquiert dans le 1st-AN (33.30% annuel)

  • 33.3% s'acquiert dans le 2nd-AN (33.30% annuel)

  • 33.3% s'acquiert dans le 3rd-AN (Infinity% par période)



Titres inclus

Représentant Développement Ventes

Responsable de Compte

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Ventes chez ADP in United States s'élève à une rémunération totale annuelle de $140,000. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez ADP pour le poste Ventes in United States est de $55,000.

Autres ressources

