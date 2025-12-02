ADP Succès Client Salaires

La rémunération totale moyenne Succès Client in United States chez ADP va de $31.4K à $43.1K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de ADP. Dernière mise à jour : 12/2/2025

Rémunération totale moyenne $34.1K - $40.4K United States Fourchette courante Fourchette possible $31.4K $34.1K $40.4K $43.1K Fourchette courante Fourchette possible

Calendrier d'acquisition Principal 33.3 % AN 1 33.3 % AN 2 33.3 % AN 3 Type d'actions RSU Chez ADP, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 3 ans : 33.3 % s'acquiert dans le 1st - AN ( 33.30 % annuel )

33.3 % s'acquiert dans le 2nd - AN ( 33.30 % annuel )

33.3 % s'acquiert dans le 3rd - AN ( Infinity % par période )

Quel est le calendrier d'acquisition chez ADP ?

