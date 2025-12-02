Répertoire d'entreprises
ADP
Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de ADP. Dernière mise à jour : 12/2/2025

Rémunération totale moyenne

$107K - $124K
United States
Fourchette courante
Fourchette possible
$94.3K$107K$124K$137K
Fourchette courante
Fourchette possible

Calendrier d'acquisition

33.3%

AN 1

33.3%

AN 2

33.3%

AN 3

Type d'actions
RSU

Chez ADP, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 3 ans :

  • 33.3% s'acquiert dans le 1st-AN (33.30% annuel)

  • 33.3% s'acquiert dans le 2nd-AN (33.30% annuel)

  • 33.3% s'acquiert dans le 3rd-AN (Infinity% par période)



FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Développement Commercial chez ADP in United States s'élève à une rémunération totale annuelle de $136,850. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez ADP pour le poste Développement Commercial in United States est de $94,300.

Autres ressources

