La rémunération totale moyenne Comptable in United States chez ADP va de $63.8K à $88.9K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de ADP. Dernière mise à jour : 12/2/2025

Rémunération totale moyenne

$68.4K - $80.6K
United States
Fourchette courante
Fourchette possible
$63.8K$68.4K$80.6K$88.9K
Fourchette courante
Fourchette possible

Calendrier d'acquisition

33.3%

AN 1

33.3%

AN 2

33.3%

AN 3

Type d'actions
RSU

Chez ADP, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 3 ans :

  • 33.3% s'acquiert dans le 1st-AN (33.30% annuel)

  • 33.3% s'acquiert dans le 2nd-AN (33.30% annuel)

  • 33.3% s'acquiert dans le 3rd-AN (Infinity% par période)



Titres inclus

Comptable Technique

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Comptable chez ADP in United States s'élève à une rémunération totale annuelle de $88,920. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez ADP pour le poste Comptable in United States est de $63,840.

