ADNOC
ADNOC Salaires

La fourchette de salaires de ADNOC va de $70,446 en rémunération totale par an pour un Ingénieur logiciel au bas de l'échelle à $196,943 pour un Ingénieur géologue au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de ADNOC. Dernière mise à jour : 8/12/2025

$160K

Ingénieur géologue
$197K
Ingénieur mécanique
$130K
Chef de projet
$163K

Ingénieur logiciel
$70.4K
Responsable de programme technique
$108K
FAQ

Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v ADNOC je $130,029.

