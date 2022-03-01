ADNOC Salaires

La fourchette de salaires de ADNOC va de $70,446 en rémunération totale par an pour un Ingénieur logiciel au bas de l'échelle à $196,943 pour un Ingénieur géologue au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de ADNOC . Dernière mise à jour : 8/12/2025