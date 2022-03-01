Répertoire d'entreprises
Acxiom
Acxiom Salaires

Le salaire de Acxiom va de $37,185 en rémunération totale par an pour un Technologue de l'Information (TI) dans le bas de la fourchette à $162,185 pour un Manager Ingénierie Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Acxiom. Dernière mise à jour : 9/1/2025

Ingénieur Logiciel
Median $110K

Ingénieur Logiciel Full-Stack

Architecte Solutions
Median $100K

Architecte de Données

Scientifique des Données
$112K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Analyste Financier
$144K
Technologue de l'Information (TI)
$37.2K
Chef de Projet
$83.6K
Ventes
$80.4K
Manager Ingénierie Logiciel
$162K
FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Acxiom est Manager Ingénierie Logiciel at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $162,185. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Acxiom est de $105,000.

Autres ressources