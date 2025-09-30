Répertoire d'entreprises
ACV Auctions Manager Ingénierie Logiciel Salaires à Buffalo Area

Le package de rémunération médian Manager Ingénierie Logiciel in Buffalo Area chez ACV Auctions totalise $200K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de ACV Auctions. Dernière mise à jour : 9/30/2025

Package Médian
company icon
ACV Auctions
Software Engineering Manager
Buffalo, NY
Total par an
$200K
Niveau
hidden
Salaire de base
$160K
Stock (/yr)
$40K
Prime
$0
Années dans l'entreprise
2-4 Années
Années d'exp.
5-10 Années
Quels sont les niveaux de carrière chez ACV Auctions?

$160K

Dernières soumissions de salaires
Entreprise

Lieu | Date

Nom du Niveau

Étiquette

Années d'Expérience

Total / Dans l'Entreprise

Rémunération Totale

Base | Actions (an) | Prime
Aucun salaire trouvé
FAQ

The highest paying salary package reported for a Manager Ingénierie Logiciel at ACV Auctions in Buffalo Area sits at a yearly total compensation of $295,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at ACV Auctions for the Manager Ingénierie Logiciel role in Buffalo Area is $200,000.

