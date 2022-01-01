Répertoire d'entreprises
Acumen Solutions
Vous travaillez ici ? Revendiquez votre entreprise

Acumen Solutions Salaires

Le salaire de Acumen Solutions va de $109,450 en rémunération totale par an pour un Ingénieur Logiciel dans le bas de la fourchette à $140,700 pour un Analyste de Données dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Acumen Solutions. Dernière mise à jour : 10/13/2025

$160K

Soyez Rémunéré, Pas Exploité

Nous avons négocié des milliers d'offres et obtenons régulièrement des augmentations de 30 000$+ (parfois 300 000$+). Faites négocier votre salaire ou votre CV relu par de vrais experts - des recruteurs qui le font quotidiennement.

Analyste de Données
$141K
Scientifique des Données
$141K
Ingénieur Logiciel
$109K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

94 60
94 60
Votre intitulé de poste est manquant ?

Recherchez tous les salaires sur notre page de rémunération ou ajoutez votre salaire pour aider à débloquer la page.


FAQ

The highest paying role reported at Acumen Solutions is Analyste de Données at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $140,700. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Acumen Solutions is $140,700.

Emplois à la une

    Aucun emploi à la une trouvé pour Acumen Solutions

Entreprises similaires

  • REI Systems
  • FiscalNote
  • GlobalLogic
  • CNET Global Solutions
  • Edifecs
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources