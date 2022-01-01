Acumen Solutions Salaires

Le salaire de Acumen Solutions va de $109,450 en rémunération totale par an pour un Ingénieur Logiciel dans le bas de la fourchette à $140,700 pour un Analyste de Données dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Acumen Solutions . Dernière mise à jour : 10/13/2025