Répertoire des entreprises
ACTUM Digital
Vous travaillez ici ? Réclamer votre entreprise

ACTUM Digital Salaires

La fourchette de salaires de ACTUM Digital va de $22,648 en rémunération totale par an pour un Ingénieur logiciel au bas de l'échelle à $65,010 pour un Architecte de solutions au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de ACTUM Digital. Dernière mise à jour : 8/11/2025

$160K

Soyez payé, pas joué

Nous avons négocié des milliers d'offres et obtenons régulièrement des augmentations de 30k€+ (parfois 300k€+). Faites négocier votre salaire ou faites relire votre CV par les vrais experts - des recruteurs qui le font quotidiennement.

Chef de projet
$64.7K
Ingénieur logiciel
$22.6K
Architecte de solutions
$65K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Votre titre manque ?

Recherchez tous les salaires sur notre page de rémunération ou ajoutez votre salaire pour aider à débloquer la page.


FAQ

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di ACTUM Digital ialah Architecte de solutions at the Common Range Average level dengan pampasan total tahunan sebanyak $65,010. Ini termasuk gaji asas serta sebarang potensi pampasan saham dan bonus.
Pampasan total tahunan median yang dilaporkan di ACTUM Digital ialah $64,665.

Emplois en vedette

    Aucun emploi en vedette trouvé pour ACTUM Digital

Entreprises connexes

  • Airbnb
  • Dropbox
  • Netflix
  • Snap
  • DoorDash
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources