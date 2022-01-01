Acronis Salaires

Répertoire d'entreprises
Le salaire de Acronis va de $51,449 en rémunération totale par an pour un Scientifique des Données dans le bas de la fourchette à $132,197 pour un Ventes dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Acronis. Dernière mise à jour : 9/7/2025

$160K

Chef de Produit
Median $75.4K
Ingénieur Logiciel
Median $90.8K
Scientifique des Données
$51.4K

Technologue de l'Information (TI)
$100K
Chef de Projet
$79.2K
Ventes
$132K
FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Acronis est Ventes at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $132,197. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Acronis est de $84,998.

