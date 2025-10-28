Répertoire d'entreprises
Accton Technology
Accton Technology Ingénieur Logiciel Salaires

La rémunération totale moyenne Ingénieur Logiciel in Taiwan chez Accton Technology va de NT$1.47M à NT$2M par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Accton Technology. Dernière mise à jour : 10/28/2025

Rémunération totale moyenne

NT$1.57M - NT$1.9M
Taiwan
Fourchette courante
Fourchette possible
NT$1.47MNT$1.57MNT$1.9MNT$2M
Fourchette courante
Fourchette possible

Quels sont les niveaux de carrière chez Accton Technology?

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Ingénieur Logiciel chez Accton Technology in Taiwan s'élève à une rémunération totale annuelle de NT$1,999,929. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Accton Technology pour le poste Ingénieur Logiciel in Taiwan est de NT$1,465,465.

