Accton Technology
Accton Technology Ingénieur Matériel Salaires

Le package de rémunération médian Ingénieur Matériel in Taiwan chez Accton Technology totalise NT$1.64M par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Accton Technology. Dernière mise à jour : 10/28/2025

Package Médian
company icon
Accton Technology
Power Design
Hsin-chu, TP, Taiwan
Total par an
NT$1.64M
Niveau
Advance Engineer
Salaire de base
NT$1.64M
Stock (/yr)
NT$0
Prime
NT$0
Années dans l'entreprise
1 Année
Années d'exp.
7 Années
Quels sont les niveaux de carrière chez Accton Technology?
+NT$1.83M
+NT$2.81M
+NT$631K
+NT$1.1M
+NT$694K
Dernières soumissions de salaires
FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Ingénieur Matériel chez Accton Technology in Taiwan s'élève à une rémunération totale annuelle de NT$2,162,251. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Accton Technology pour le poste Ingénieur Matériel in Taiwan est de NT$1,181,817.

