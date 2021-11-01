Répertoire d'entreprises
Accolade
Accolade Salaires

Le salaire de Accolade va de $26,330 en rémunération totale par an pour un Opérations Service Client dans le bas de la fourchette à $422,875 pour un Manager Ingénierie Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Accolade. Dernière mise à jour : 11/14/2025

Ingénieur Logiciel
Median $136K
Chef de Produit
Median $282K
Opérations Métier
$32.1K

Service Client
$56.2K
Opérations Service Client
$26.3K
Analyste de Données
$150K
Scientifique des Données
$163K
Ressources Humaines
$215K
Designer Produit
$67.3K
Analyste Cybersécurité
$60.3K
Manager Ingénierie Logiciel
$423K
Chef de Programme Technique
$176K
FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Accolade est Manager Ingénierie Logiciel at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $422,875. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Accolade est de $143,124.

