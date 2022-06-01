Répertoire des entreprises
Accion Labs
Vous travaillez ici ? Réclamer votre entreprise

Accion Labs Salaires

La fourchette de salaires de Accion Labs va de $6,474 en rémunération totale par an pour un Recruteur au bas de l'échelle à $388,050 pour un Architecte de solutions au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de Accion Labs. Dernière mise à jour : 8/15/2025

$160K

Soyez payé, pas joué

Nous avons négocié des milliers d'offres et obtenons régulièrement des augmentations de 30k€+ (parfois 300k€+). Faites négocier votre salaire ou faites relire votre CV par les vrais experts - des recruteurs qui le font quotidiennement.

Ingénieur logiciel
Median $17.7K
Data Scientist
$18.3K
Chef de produit
$28.7K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

59 9
59 9
Recruteur
$6.5K
Ventes
$244K
Architecte de solutions
$388K
Responsable de programme technique
$35.5K
Votre titre manque ?

Recherchez tous les salaires sur notre page de rémunération ou ajoutez votre salaire pour aider à débloquer la page.


FAQ

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Accion Labs je Architecte de solutions at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $388,050. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Accion Labs je $28,720.

Emplois en vedette

    Aucun emploi en vedette trouvé pour Accion Labs

Entreprises connexes

  • CSS
  • Citadel
  • Jane Street
  • MOSAIC Technologies Group
  • TPG
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources