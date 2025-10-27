Répertoire d'entreprises
AccelByte
Vous travaillez ici ? Revendiquez votre entreprise
AccelByte Manager Ingénierie Logiciel Salaires

La rémunération totale moyenne Manager Ingénierie Logiciel in Indonesia chez AccelByte va de IDR 355.18M à IDR 497.25M par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de AccelByte. Dernière mise à jour : 10/27/2025

Rémunération totale moyenne

IDR 384.43M - IDR 447.1M
Indonesia
Fourchette courante
Fourchette possible
IDR 355.18MIDR 384.43MIDR 447.1MIDR 497.25M
Fourchette courante
Fourchette possible

Quels sont les niveaux de carrière chez AccelByte?

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Manager Ingénierie Logiciel chez AccelByte in Indonesia s'élève à une rémunération totale annuelle de IDR 497,245,550. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez AccelByte pour le poste Manager Ingénierie Logiciel in Indonesia est de IDR 355,175,393.

