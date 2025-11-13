Répertoire d'entreprises
Abu Dhabi Investment Authority
La rémunération totale moyenne Ingénieur Logiciel in United Arab Emirates chez Abu Dhabi Investment Authority va de AED 522K à AED 744K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Abu Dhabi Investment Authority. Dernière mise à jour : 11/13/2025

Rémunération totale moyenne

AED 598K - AED 700K
United Arab Emirates
Fourchette courante
Fourchette possible
AED 522KAED 598KAED 700KAED 744K
Fourchette courante
Fourchette possible

Quels sont les niveaux de carrière chez Abu Dhabi Investment Authority?

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Ingénieur Logiciel chez Abu Dhabi Investment Authority in United Arab Emirates s'élève à une rémunération totale annuelle de AED 744,140. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Abu Dhabi Investment Authority pour le poste Ingénieur Logiciel in United Arab Emirates est de AED 521,534.

