Abu Dhabi Investment Authority
  • Cybersecurity Analyst

  • Tous les salaires Cybersecurity Analyst

Abu Dhabi Investment Authority Cybersecurity Analyst Salaires

La rémunération totale moyenne Cybersecurity Analyst chez Abu Dhabi Investment Authority va de AED 141K à AED 193K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Abu Dhabi Investment Authority. Dernière mise à jour : 10/27/2025

Rémunération totale moyenne

AED 153K - AED 181K
United Arab Emirates
Fourchette courante
Fourchette possible
AED 141KAED 153KAED 181KAED 193K
Fourchette courante
Fourchette possible

Quels sont les niveaux de carrière chez Abu Dhabi Investment Authority?

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Cybersecurity Analyst chez Abu Dhabi Investment Authority s'élève à une rémunération totale annuelle de AED 193,226. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Abu Dhabi Investment Authority pour le poste Cybersecurity Analyst est de AED 141,139.

