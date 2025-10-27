Répertoire d'entreprises
Abra
La rémunération totale moyenne Scientifique des Données in Japan chez Abra va de ¥19.27M à ¥26.3M par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Abra. Dernière mise à jour : 10/27/2025

Rémunération totale moyenne

¥20.64M - ¥24.94M
Japan
Fourchette courante
Fourchette possible
¥19.27M¥20.64M¥24.94M¥26.3M
Fourchette courante
Fourchette possible

Block logo
+¥8.61M
Robinhood logo
+¥13.21M
Stripe logo
+¥2.97M
Datadog logo
+¥5.19M
Verily logo
+¥3.26M
FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Scientifique des Données chez Abra in Japan s'élève à une rémunération totale annuelle de ¥26,304,633. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Abra pour le poste Scientifique des Données in Japan est de ¥19,274,946.

