ABOUT YOU Salaires

La fourchette de salaires de ABOUT YOU va de $65,128 en rémunération totale par an pour un Chef de projet au bas de l'échelle à $92,656 pour un Designer de produits au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de ABOUT YOU. Dernière mise à jour : 8/11/2025

$160K

Ingénieur logiciel
Median $69.8K
Analyste de données
$70.3K
Data Scientist
$69.4K

Designer de produits
$92.7K
Chef de produit
$81.5K
Chef de projet
$65.1K
Votre titre manque ?

Recherchez tous les salaires sur notre page de rémunération ou ajoutez votre salaire pour aider à débloquer la page.


The highest paying role reported at ABOUT YOU is Designer de produits at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $92,656. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at ABOUT YOU is $70,053.

