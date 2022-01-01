ABOUT YOU Salaires

La fourchette de salaires de ABOUT YOU va de $65,128 en rémunération totale par an pour un Chef de projet au bas de l'échelle à $92,656 pour un Designer de produits au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de ABOUT YOU . Dernière mise à jour : 8/11/2025