Abnormal AI Salaires

Le salaire de Abnormal AI va de $67,409 en rémunération totale par an pour un Chef de Programme Technique dans le bas de la fourchette à $623,603 pour un Ressources Humaines dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Abnormal AI. Dernière mise à jour : 11/14/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
+$35K
Verily logo
+$22K
Ingénieur Logiciel
P1 $179K
P2 $201K
P3 $229K
P4 $295K
P5 $337K

Ingénieur Logiciel Backend

Chef de Produit
Median $200K
Analyste Cybersécurité
Median $181K

Ressources Humaines
$624K
Marketing
$208K
Opérations Marketing
$214K
Recruteur
$199K
Ventes
$236K
Manager Ingénierie Logiciel
$585K
Chef de Programme Technique
$67.4K
Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Chez Abnormal AI, Attribution d'actions/capital sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)

FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Abnormal AI est Ressources Humaines at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $623,603. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Abnormal AI est de $210,816.

