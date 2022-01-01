Répertoire d'entreprises
ABBYY
Vous travaillez ici ? Revendiquez votre entreprise

ABBYY Salaires

Le salaire de ABBYY va de $36,116 en rémunération totale par an pour un Technologue de l'Information (TI) dans le bas de la fourchette à $111,543 pour un Manager Ingénierie Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de ABBYY. Dernière mise à jour : 9/8/2025

$160K

Soyez Rémunéré, Pas Exploité

Nous avons négocié des milliers d'offres et obtenons régulièrement des augmentations de 30 000$+ (parfois 300 000$+). Faites négocier votre salaire ou votre CV relu par de vrais experts - des recruteurs qui le font quotidiennement.

Ingénieur Logiciel
Median $80K
Analyste Business
$93.6K
Développement Corporate
$39.2K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Service Client
$36.4K
Technologue de l'Information (TI)
$36.1K
Marketing
$46.6K
Chef de Produit
$78.2K
Chef de Projet
$72.1K
Manager Ingénierie Logiciel
$112K
Votre intitulé de poste est manquant ?

Recherchez tous les salaires sur notre page de rémunération ou ajoutez votre salaire pour aider à débloquer la page.


FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez ABBYY est Manager Ingénierie Logiciel at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $111,543. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez ABBYY est de $72,136.

Emplois à la une

    Aucun emploi à la une trouvé pour ABBYY

Entreprises similaires

  • KLDiscovery
  • Civis Analytics
  • eClinicalWorks
  • GoodData
  • BAO Systems
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources