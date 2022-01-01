ABBYY Salaires

Le salaire de ABBYY va de $36,116 en rémunération totale par an pour un Technologue de l'Information (TI) dans le bas de la fourchette à $111,543 pour un Manager Ingénierie Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de ABBYY . Dernière mise à jour : 9/8/2025