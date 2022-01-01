ABB Salaires

Répertoire d'entreprises
Le salaire de ABB va de $6,349 en rémunération totale par an pour un Service Client dans le bas de la fourchette à $191,040 pour un Architecte Solutions dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de ABB. Dernière mise à jour : 9/8/2025

$160K

Ingénieur Logiciel
Median $82.9K
Ingénieur Matériel
Median $120K
Designer Produit
Median $98K

Scientifique des Données
Median $39.4K
Analyste Financier
Median $9.3K
Comptable
$53.2K
Analyste Business
$114K
Ingénieur Contrôle
$28.6K
Rédacteur Publicitaire
$45.2K
Service Client
$6.3K
Marketing
$17.9K
Ingénieur Mécanique
$63.5K
Chef de Produit
$151K
Chef de Projet
$154K
Ventes
$86.8K
Ingénieur Commercial
$50.6K
Analyste Cybersécurité
$32.5K
Architecte Solutions
$191K
Chef de Programme Technique
$76.1K
FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez ABB est Architecte Solutions at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $191,040. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez ABB est de $63,528.

