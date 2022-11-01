Abacus.AI Salaires

Répertoire des entreprises
La fourchette de salaires de Abacus.AI va de $69,650 en rémunération totale par an pour un Ventes au bas de l'échelle à $341,700 pour un Chef de produit au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de Abacus.AI. Dernière mise à jour : 8/19/2025

$160K

Ingénieur logiciel
Median $83.5K
Chef de produit
$342K
Ventes
$69.7K

FAQ

The highest paying role reported at Abacus.AI is Chef de produit at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $341,700. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Abacus.AI is $83,457.

