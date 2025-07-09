Répertoire des entreprises
Aakash Educational Services
Aakash Educational Services Salaires

La fourchette de salaires de Aakash Educational Services va de $3,074 en rémunération totale par an pour un Service client au bas de l'échelle à $25,305 pour un Ingénieur logiciel au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de Aakash Educational Services. Dernière mise à jour : 8/10/2025

$160K

Service client
$3.1K
Technologue en informatique
$6K
Ventes
$7.2K

Ingénieur logiciel
$25.3K
FAQ

Le rôle le mieux payé signalé chez Aakash Educational Services est Ingénieur logiciel at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $25,305. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute compensation en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane signalée chez Aakash Educational Services est de $6,605.

Autres ressources