99 Group Salaires

Le salaire de 99 Group va de $28,263 en rémunération totale par an pour un Chef de Produit dans le bas de la fourchette à $56,772 pour un Designer Produit dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de 99 Group. Dernière mise à jour : 11/14/2025

Designer Produit
$56.8K
Chef de Produit
$28.3K
Ingénieur Logiciel
$43.4K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez 99 Group est Designer Produit at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $56,772. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez 99 Group est de $43,408.

