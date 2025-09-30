Répertoire d'entreprises
84.51˚
84.51˚ Ingénieur Logiciel Salaires à Greater Chicago Area

La rémunération Ingénieur Logiciel in Greater Chicago Area chez 84.51˚ totalise $133K par year pour Senior Software Engineer. Le package de rémunération médian in Greater Chicago Area year totalise $125K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de 84.51˚. Dernière mise à jour : 9/30/2025

Moyenne Rémunération Par Niveau
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
Software Engineer
(Niveau débutant)
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer
$133K
$133K
$0
$0
Lead Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Director
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

Dernières soumissions de salaires
Entreprise

Lieu | Date

Nom du Niveau

Étiquette

Années d'Expérience

Total / Dans l'Entreprise

Rémunération Totale

Base | Actions (an) | Prime
Salaires de Stage

Quels sont les niveaux de carrière chez 84.51˚?

Titres inclus

Ingénieur Logiciel Full-Stack

Ingénieur de Données

Chercheur Scientifique

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Ingénieur Logiciel chez 84.51˚ in Greater Chicago Area s'élève à une rémunération totale annuelle de $144,000. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez 84.51˚ pour le poste Ingénieur Logiciel in Greater Chicago Area est de $93,850.

Autres ressources