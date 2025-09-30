La rémunération Ingénieur Logiciel in Greater Chicago Area chez 84.51˚ totalise $133K par year pour Senior Software Engineer. Le package de rémunération médian in Greater Chicago Area year totalise $125K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de 84.51˚. Dernière mise à jour : 9/30/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer
$133K
$133K
$0
$0
Lead Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Director
$ --
$ --
$ --
$ --
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
|Aucun salaire trouvé
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Titres inclusSoumettre un nouveau titre