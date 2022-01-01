Répertoire d'entreprises
84.51˚ Salaires

Le salaire de 84.51˚ va de $80,400 en rémunération totale par an pour un Opérations Marketing dans le bas de la fourchette à $252,000 pour un Chef de Produit dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de 84.51˚. Dernière mise à jour : 9/7/2025

$160K

Scientifique des Données
Median $123K
Ingénieur Logiciel
Median $140K

Ingénieur Logiciel Full-Stack

Ingénieur de Données

Chercheur Scientifique

Ventes
Median $105K

Chef de Produit
Median $252K
Opérations Marketing
$80.4K
Manager Ingénierie Logiciel
$241K
FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez 84.51˚ est Chef de Produit avec une rémunération totale annuelle de $252,000. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez 84.51˚ est de $131,600.

