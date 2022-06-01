Répertoire d'entreprises
66degrees
Vous travaillez ici ? Revendiquez votre entreprise

66degrees Salaires

Le salaire de 66degrees va de $131,340 en rémunération totale par an pour un Designer Produit dans le bas de la fourchette à $250,848 pour un Architecte Solutions dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de 66degrees. Dernière mise à jour : 9/7/2025

$160K

Soyez Rémunéré, Pas Exploité

Nous avons négocié des milliers d'offres et obtenons régulièrement des augmentations de 30 000$+ (parfois 300 000$+). Faites négocier votre salaire ou votre CV relu par de vrais experts - des recruteurs qui le font quotidiennement.

Ingénieur Logiciel
Median $138K
Scientifique des Données
$181K
Designer Produit
$131K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Chef de Projet
$181K
Ventes
$229K
Manager Ingénierie Logiciel
$219K
Architecte Solutions
$251K
Chef de Programme Technique
$179K
Votre intitulé de poste est manquant ?

Recherchez tous les salaires sur notre page de rémunération ou ajoutez votre salaire pour aider à débloquer la page.


FAQ

The highest paying role reported at 66degrees is Architecte Solutions at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $250,848. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at 66degrees is $180,746.

Emplois à la une

    Aucun emploi à la une trouvé pour 66degrees

Entreprises similaires

  • Amazon
  • Flipkart
  • Lyft
  • Intuit
  • Microsoft
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources