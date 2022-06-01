66degrees Salaires

Le salaire de 66degrees va de $131,340 en rémunération totale par an pour un Designer Produit dans le bas de la fourchette à $250,848 pour un Architecte Solutions dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de 66degrees . Dernière mise à jour : 9/7/2025