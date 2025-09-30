3Pillar Global Ingénieur Logiciel Salaires à Romania

Le package de rémunération médian Ingénieur Logiciel in Romania chez 3Pillar Global totalise RON 173K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de 3Pillar Global. Dernière mise à jour : 9/30/2025

Package Médian 3Pillar Global Quality Assurance (QA) Software Engineer Cluj-Napoca, CJ, Romania Total par an RON 173K Niveau Medior QA Salaire de base RON 173K Stock (/yr) RON 0 Prime RON 0 Années dans l'entreprise 4 Années Années d'exp. 4 Années

Dernières soumissions de salaires

