Type d'actions

RSU + Options

Chez 3M, RSU + Options sont soumises à un calendrier d'acquisition de 3 ans :

0 % s'acquiert dans le 1st - AN ( 0.00 % annuel )

0 % s'acquiert dans le 2nd - AN ( 0.00 % annuel )

100 % s'acquiert dans le 3rd - AN ( 100.00 % annuel )

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.