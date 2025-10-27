La rémunération Ingénieur Logiciel in United States chez 3M va de $87.9K par year pour T1 à $170K par year pour T4A. Le package de rémunération médian in United States year totalise $112K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de 3M. Dernière mise à jour : 10/27/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
T1
$87.9K
$84.7K
$0
$3.2K
T2
$102K
$97.3K
$500
$3.8K
T3
$129K
$121K
$0
$7.7K
T4
$154K
$148K
$0
$6.7K
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
|Aucun salaire trouvé
0%
AN 1
0%
AN 2
100 %
AN 3
Chez 3M, RSU + Options sont soumises à un calendrier d'acquisition de 3 ans :
0% s'acquiert dans le 1st-AN (0.00% annuel)
0% s'acquiert dans le 2nd-AN (0.00% annuel)
100% s'acquiert dans le 3rd-AN (100.00% annuel)
You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.
33.3%
AN 1
33.3%
AN 2
33.3%
AN 3
You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.