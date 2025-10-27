Répertoire d'entreprises
3M
3M Ventes Salaires

Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de 3M. Dernière mise à jour : 10/27/2025

Rémunération totale moyenne

CA$149K - CA$175K
Canada
Fourchette courante
Fourchette possible
CA$130KCA$149KCA$175KCA$186K
Fourchette courante
Fourchette possible

Calendrier d'acquisition

0%

AN 1

0%

AN 2

100 %

AN 3

Type d'actions
RSU + Options

Chez 3M, RSU + Options sont soumises à un calendrier d'acquisition de 3 ans :

  • 0% s'acquiert dans le 1st-AN (0.00% annuel)

  • 0% s'acquiert dans le 2nd-AN (0.00% annuel)

  • 100% s'acquiert dans le 3rd-AN (100.00% annuel)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.

33.3%

AN 1

33.3%

AN 2

33.3%

AN 3

Type d'actions
RSU + Options

Chez 3M, RSU + Options sont soumises à un calendrier d'acquisition de 3 ans :

  • 33.3% s'acquiert dans le 1st-AN (33.30% annuel)

  • 33.3% s'acquiert dans le 2nd-AN (33.30% annuel)

  • 33.3% s'acquiert dans le 3rd-AN (33.30% annuel)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.



FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Ventes chez 3M in Canada s'élève à une rémunération totale annuelle de CA$185,950. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez 3M pour le poste Ventes in Canada est de CA$130,324.

Autres ressources