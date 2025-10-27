La rémunération totale moyenne Ingénieur Matériaux in United States chez 3M va de $128K à $179K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de 3M. Dernière mise à jour : 10/27/2025
Rémunération totale moyenne
0%
AN 1
0%
AN 2
100 %
AN 3
Chez 3M, RSU + Options sont soumises à un calendrier d'acquisition de 3 ans :
0% s'acquiert dans le 1st-AN (0.00% annuel)
0% s'acquiert dans le 2nd-AN (0.00% annuel)
100% s'acquiert dans le 3rd-AN (100.00% annuel)
You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.
