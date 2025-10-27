Répertoire d'entreprises
3M
3M Service Client Salaires

La rémunération totale moyenne Service Client in United States chez 3M va de $107K à $152K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de 3M. Dernière mise à jour : 10/27/2025

Rémunération totale moyenne

$121K - $138K
United States
Fourchette courante
Fourchette possible
$107K$121K$138K$152K
Fourchette courante
Fourchette possible

Calendrier d'acquisition

0%

AN 1

0%

AN 2

100 %

AN 3

Type d'actions
RSU + Options

Chez 3M, RSU + Options sont soumises à un calendrier d'acquisition de 3 ans :

  • 0% s'acquiert dans le 1st-AN (0.00% annuel)

  • 0% s'acquiert dans le 2nd-AN (0.00% annuel)

  • 100% s'acquiert dans le 3rd-AN (100.00% annuel)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.

33.3%

AN 1

33.3%

AN 2

33.3%

AN 3

Type d'actions
RSU + Options

Chez 3M, RSU + Options sont soumises à un calendrier d'acquisition de 3 ans :

  • 33.3% s'acquiert dans le 1st-AN (33.30% annuel)

  • 33.3% s'acquiert dans le 2nd-AN (33.30% annuel)

  • 33.3% s'acquiert dans le 3rd-AN (33.30% annuel)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.



FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Service Client chez 3M in United States s'élève à une rémunération totale annuelle de $152,220. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez 3M pour le poste Service Client in United States est de $107,070.

Autres ressources