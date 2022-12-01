3Commas Salaires

Répertoire des entreprises
La fourchette de salaires de 3Commas va de $38,745 en rémunération totale par an pour un Analyste de données in Georgia au bas de l'échelle à $82,802 pour un Data Scientist in Cyprus au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de 3Commas. Dernière mise à jour : 8/10/2025

Analyste de données
$38.7K
Data Scientist
$82.8K
Designer de produits
$51K

Chef de produit
$47.8K
Chef de projet
$49.8K
Ingénieur logiciel
$69.6K
Le rôle le mieux payé signalé chez 3Commas est Data Scientist at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $82,802. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute compensation en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane signalée chez 3Commas est de $50,354.

Autres ressources