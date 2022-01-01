Répertoire des entreprises
2U
2U Salaires

La fourchette de salaires de 2U va de $64,631 en rémunération totale par an pour un Chef de projet au bas de l'échelle à $295,764 pour un Analyste financier au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de 2U. Dernière mise à jour : 8/10/2025

$160K

Ingénieur logiciel
Software Engineer I $107K
Software Engineer III $159K

Ingénieur logiciel full-stack

Ingénieur en fiabilité de site

Chef de produit
Median $133K
Analyste commercial
$123K

Analyste de données
$86.1K
Data Scientist
$199K
Analyste financier
$296K
Ressources humaines
$127K
Marketing
$150K
Opérations marketing
$103K
Designer de produits
$80.9K
Responsable de programme
$92.2K
Chef de projet
$64.6K
Analyste en cybersécurité
$144K
Responsable de l'ingénierie logicielle
$224K
Chercheur en expérience utilisateur
$216K
FAQ

Le rôle le mieux payé signalé chez 2U est Analyste financier at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $295,764. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute compensation en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane signalée chez 2U est de $130,066.

