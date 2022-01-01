2U Salaires

La fourchette de salaires de 2U va de $64,631 en rémunération totale par an pour un Chef de projet au bas de l'échelle à $295,764 pour un Analyste financier au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de 2U . Dernière mise à jour : 8/10/2025