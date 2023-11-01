Répertoire d'entreprises
2degrees
Vous travaillez ici ? Revendiquez votre entreprise

2degrees Salaires

Le salaire de 2degrees va de $42,587 en rémunération totale par an pour un Scientifique des Données dans le bas de la fourchette à $100,500 pour un Chef de Produit dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de 2degrees. Dernière mise à jour : 9/7/2025

$160K

Soyez Rémunéré, Pas Exploité

Nous avons négocié des milliers d'offres et obtenons régulièrement des augmentations de 30 000$+ (parfois 300 000$+). Faites négocier votre salaire ou votre CV relu par de vrais experts - des recruteurs qui le font quotidiennement.

Scientifique des Données
$42.6K
Technologue de l'Information (TI)
$94.3K
Chef de Produit
$100K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Ingénieur Logiciel
$80.2K
Votre intitulé de poste est manquant ?

Recherchez tous les salaires sur notre page de rémunération ou ajoutez votre salaire pour aider à débloquer la page.


FAQ

Den højest betalte rolle rapporteret hos 2degrees er Chef de Produit at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $100,500. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos 2degrees er $87,256.

Emplois à la une

    Aucun emploi à la une trouvé pour 2degrees

Entreprises similaires

  • Pinterest
  • Lyft
  • Databricks
  • Intuit
  • Stripe
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources