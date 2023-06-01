1X Technologies Salaires

Répertoire des entreprises
La fourchette de salaires de 1X Technologies va de $72,525 en rémunération totale par an pour un Ingénieur logiciel au bas de l'échelle à $193,184 pour un Service client au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de 1X Technologies. Dernière mise à jour : 8/19/2025

$160K

Service client
$193K
Ingénieur en matériel informatique
$127K
Ingénieur mécanique
$83.4K

Ingénieur logiciel
$72.5K
FAQ

Le rôle le mieux payé signalé chez 1X Technologies est Service client at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $193,184. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute compensation en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane signalée chez 1X Technologies est de $104,998.

