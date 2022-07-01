Répertoire des entreprises
1WorldSync
Vous travaillez ici ? Réclamer votre entreprise

1WorldSync Salaires

La fourchette de salaires de 1WorldSync va de $7,568 en rémunération totale par an pour un Designer graphique au bas de l'échelle à $140,700 pour un Ingénieur logiciel au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de 1WorldSync. Dernière mise à jour : 8/10/2025

$160K

Soyez payé, pas joué

Nous avons négocié des milliers d'offres et obtenons régulièrement des augmentations de 30k€+ (parfois 300k€+). Faites négocier votre salaire ou faites relire votre CV par les vrais experts - des recruteurs qui le font quotidiennement.

Designer graphique
$7.6K
Designer de produits
$29.6K
Opérations de revenus
$74.5K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Ingénieur logiciel
$141K
Votre titre manque ?

Recherchez tous les salaires sur notre page de rémunération ou ajoutez votre salaire pour aider à débloquer la page.


FAQ

Le rôle le mieux payé signalé chez 1WorldSync est Ingénieur logiciel at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $140,700. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute compensation en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane signalée chez 1WorldSync est de $52,005.

Emplois en vedette

    Aucun emploi en vedette trouvé pour 1WorldSync

Entreprises connexes

  • Sensera Systems
  • Eigen Technologies
  • LogMeIn
  • Verifone
  • Arcesium
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources