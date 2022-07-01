1QBit Salaires

La fourchette de salaires de 1QBit va de $64,264 en rémunération totale par an pour un Ingénieur logiciel au bas de l'échelle à $149,250 pour un Responsable de l'ingénierie logicielle au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de 1QBit . Dernière mise à jour : 8/10/2025