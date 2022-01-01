Répertoire des entreprises
1Password
1Password Salaires

La fourchette de salaires de 1Password va de $32,474 en rémunération totale par an pour un Service client au bas de l'échelle à $218,900 pour un Responsable de l'ingénierie logicielle au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de 1Password. Dernière mise à jour : 8/19/2025

$160K

Ingénieur logiciel
Junior Developer $124K
Developer $140K
Senior Developer $183K

Ingénieur logiciel backend

Ingénieur logiciel full-stack

Designer de produits
Median $115K
Service client
Median $32.5K

Chef de produit
Median $118K
Ventes
Median $139K
Analyste commercial
$80.2K
Succès client
$137K
Responsable en science des données
$161K
Data Scientist
$137K
Marketing
$80.6K
Responsable des partenaires
$92.6K
Responsable de design de produit
$188K
Ingénieur commercial
$123K
Responsable de l'ingénierie logicielle
$219K
Rédacteur technique
$117K
Chercheur en expérience utilisateur
$55K
Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Chez 1Password, Attributions d'actions/équité sont soumis à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)

FAQ

El rol con mayor salario reportado en 1Password es Responsable de l'ingénierie logicielle at the Common Range Average level con una compensación total anual de $218,900. Esto incluye el salario base, así como cualquier compensación de acciones potencial y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en 1Password es $123,310.

