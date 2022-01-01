Répertoire des entreprises
1mg
1mg Salaires

La fourchette de salaires de 1mg va de $16,777 en rémunération totale par an pour un Ingénieur logiciel au bas de l'échelle à $67,135 pour un Chef de produit au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de 1mg. Dernière mise à jour : 8/19/2025

$160K

Ingénieur logiciel
Software Engineer I $16.8K
Software Engineer II $29.7K

Ingénieur logiciel full-stack

Ingénieur logiciel backend

Responsable de l'ingénierie logicielle
Median $63.5K
Designer de produits
$20.3K

Chef de produit
$67.1K
Responsable de programme
$42.9K
FAQ

Le rôle le mieux payé signalé chez 1mg est Chef de produit at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $67,135. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute compensation en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane signalée chez 1mg est de $36,319.

