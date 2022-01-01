15Five Salaires

Répertoire d'entreprises
Le salaire de 15Five va de $133,000 en rémunération totale par an pour un Chef de Produit dans le bas de la fourchette à $180,900 pour un Manager Design Produit dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de 15Five. Dernière mise à jour : 8/27/2025

$160K

Ingénieur Logiciel
Median $143K
Chef de Produit
Median $133K
Manager Design Produit
$181K

Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Chez 15Five, Attribution d'actions/capital sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)

FAQ

The highest paying role reported at 15Five is Manager Design Produit at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $180,900. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at 15Five is $143,400.

