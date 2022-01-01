11:FS Salaires

La fourchette de salaires de 11:FS va de $79,395 en rémunération totale par an pour un Ingénieur logiciel au bas de l'échelle à $99,494 pour un Chef de produit au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de 11:FS . Dernière mise à jour : 8/10/2025