11:FS Salaires

La fourchette de salaires de 11:FS va de $79,395 en rémunération totale par an pour un Ingénieur logiciel au bas de l'échelle à $99,494 pour un Chef de produit au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de 11:FS. Dernière mise à jour : 8/10/2025

$160K

Data Scientist
$98K
Chef de produit
$99.5K
Ingénieur logiciel
$79.4K

FAQ

Le rôle le mieux payé signalé chez 11:FS est Chef de produit at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $99,494. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute compensation en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane signalée chez 11:FS est de $98,000.

