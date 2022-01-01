Répertoire des entreprises
10x Genomics
10x Genomics Salaires

La fourchette de salaires de 10x Genomics va de $92,859 en rémunération totale par an pour un Responsable des installations au bas de l'échelle à $477,375 pour un Responsable de l'ingénierie logicielle au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de 10x Genomics. Dernière mise à jour : 8/19/2025

$160K

Ingénieur logiciel
Median $332K

Ingénieur logiciel en assurance qualité

Ingénieur mécanique
Median $230K
Ingénieur biomédical
$120K

Data Scientist
$347K
Responsable des installations
$92.9K
Technologue en informatique
$203K
Juridique
$375K
Opérations marketing
$285K
Ingénieur optique
$219K
Designer de produits
$159K
Chef de produit
$353K
Recruteur
$214K
Responsable de l'ingénierie logicielle
$477K
FAQ

A 10x Genomics-nél jelentett medián éves teljes kompenzáció $230,000.

