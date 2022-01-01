10x Genomics Salaires

La fourchette de salaires de 10x Genomics va de $92,859 en rémunération totale par an pour un Responsable des installations au bas de l'échelle à $477,375 pour un Responsable de l'ingénierie logicielle au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de 10x Genomics . Dernière mise à jour : 8/19/2025