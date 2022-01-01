1010data Salaires

Répertoire des entreprises
La fourchette de salaires de 1010data va de $105,023 en rémunération totale par an pour un Analyste commercial au bas de l'échelle à $263,160 pour un Responsable de l'ingénierie logicielle au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de 1010data. Dernière mise à jour : 8/23/2025

Analyste commercial
$105K
Data Scientist
$114K
Ingénieur logiciel
Median $125K

Responsable de l'ingénierie logicielle
$263K
Architecte de solutions
$132K
FAQ

El rol con mayor salario reportado en 1010data es Responsable de l'ingénierie logicielle at the Common Range Average level con una compensación total anual de $263,160. Esto incluye el salario base, así como cualquier posible compensación de acciones y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en 1010data es $125,000.

