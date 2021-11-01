Répertoire des entreprises
Starry
Starry Salaires

La fourchette de salaires de Starry va de $104,475 en rémunération totale par an pour un Ingénieur mécanique au bas de l'échelle à $182,408 pour un Responsable de l'ingénierie logicielle au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de Starry. Dernière mise à jour : 8/7/2025

$160K

Ingénieur logiciel
Median $114K
Ingénieur en matériel informatique
$117K
Ingénieur mécanique
$104K

Chef de produit
$155K
Chef de projet
$124K
Responsable de l'ingénierie logicielle
$182K
Responsable de programme technique
$119K
FAQ

Le rôle le mieux payé signalé chez Starry est Responsable de l'ingénierie logicielle at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $182,408. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute compensation en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane signalée chez Starry est de $119,400.

Autres ressources