Staples
Staples Salaires

La fourchette de salaires de Staples va de $26,722 en rémunération totale par an pour un Ventes au bas de l'échelle à $283,575 pour un Analyste financier au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de Staples. Dernière mise à jour : 8/7/2025

$160K

Ingénieur logiciel
Median $135K

Ingénieur logiciel backend

Ingénieur logiciel full-stack

Data Scientist
Median $98.5K
Ventes
Median $26.7K

Chef de produit
Median $138K
Designer de produits
Median $66.4K

Designer UX

Analyste commercial
$119K
Analyste de données
$69.7K
Analyste financier
$284K
Marketing
$49.8K
Chef de projet
$96.5K
Analyste en cybersécurité
$40.2K
Responsable de l'ingénierie logicielle
$175K
Architecte de solutions
$145K
Responsable de programme technique
$101K
FAQ

ตำแหน่งที่จ่ายสูงสุดที่รายงานที่ Staples คือ Analyste financier at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมรายปีที่ $283,575 ซึ่งรวมถึงเงินเดือนพื้นฐาน รวมถึงค่าตอบแทนหุ้นและโบนัสที่เป็นไปได้
ค่าตอบแทนรวมรายปีเฉลี่ยที่รายงานที่ Staples คือ $99,500

