Sally Beauty Holdings Salaires

La fourchette de salaires de Sally Beauty Holdings va de $58,800 en rémunération totale par an pour un Technologue en informatique au bas de l'échelle à $129,350 pour un Ingénieur logiciel au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de Sally Beauty Holdings . Dernière mise à jour : 8/8/2025