    • À propos

    Salini Impregilo is a global construction company focused on infrastructure projects, including roads, bridges, dams, and buildings. It operates in over 50 countries across five continents.

    salini-impregilo.com
    Site web
    2014
    Année de création
    2,250
    # d'employés
    $500M-$1B
    Revenus estimés
    Siège social

