Voir les points de données individuels
Salini Impregilo is a global construction company focused on infrastructure projects, including roads, bridges, dams, and buildings. It operates in over 50 countries across five continents.
S'abonner aux offres vérifiées.Vous recevrez le détail des compensations par e-mail. En savoir plus →
Ce site est protégé par reCAPTCHA et la Politique de confidentialité et les Conditions d'utilisation de Google s'appliquent.
Emplois en vedette
Entreprises connexes
Autres ressources